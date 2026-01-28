Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
28.01.2026 18:00:00
Ryanair-Aktie letztlich im Plus: Ticketsteuer sorgt für Flugzeug-Abzug und weniger Flüge in Wien
Ryanair hatte im Herbst angekündigt, 5 ihrer 19 in Wien stationierten Flugzeuge abzuziehen. Daran werde sich auch nichts ändern, solange die Regierung an der Ticketsteuer festhalte, hieß es in der Pressekonferenz.
Für den heurigen Sommer plant die Airline ebenfalls mit nur 14 Flugzeugen in Wien. Der Billigflieger bietet damit gegenüber 2025 eine Million weniger Sitzplätze und acht Routen weniger an. "Wir erwarten nur noch sechs Millionen Passagiere in Wien in diesem Jahr", sagte der für den österreichischen Markt zuständige Ryanair-Manager Andreas Gruber.
Kürzung auch in Brüssel
Ryanair und dessen langjähriger Chef sind bekannt dafür, Regierungen, Kommunen und Flughafenbetreiber öffentlich unter Druck zu setzen, um niedrigere Kosten oder gar Subventionen zu erwirken. Zuletzt kürzte Ryanair sein Flugangebot in Brüssel um 20 Strecken, weil die belgische Regierung die Ticketsteuer 2027 auf 10 Euro anhebt. In Österreich beträgt diese 12 Euro.
Ryanair erhält laut O'Leary heuer 29 Flugzeuge von Boeing und 300 in den nächsten zehn Jahren. Es wäre kein Problem, zehn Flugzeuge nach Wien zu bringen, dafür müssten aber die Kosten sinken, so der Ire. Aktuell würden neue Flugzeuge etwa in Rabat in Marokko, Tirana in Albanien und Trapani in Italien stationiert.An der EuroNext Dublin stand die Ryanair-Aktie letztlich 2,09 Prozent höher bei 28,29 Euro.
pro/kre
APA
