Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Reiselust
|
26.01.2026 08:13:40
Ryanair-Aktie: Optimismus beim Passagierwachstum
Für das laufende Jahr geht Ryanair einer "vorsichtigen Schätzung" nach von einem bereinigten Ergebnis nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro aus. Bislang hatte die Fluggesellschaft keine konkrete Prognose abgegeben.
Europas größter Billigflieger verzeichnete gute Fortschritte bei den Boeing-Auslieferungen, nachdem es zuvor wegen der Krise beim US-Flugzeugbauer immer wieder Verzögerungen gegeben hatte. Die Fluggesellschaft erwartet nun eigenen Angaben zufolge die Auslieferung der letzten vier Max-8-Modelle bis Februar, während die neuere Max 10, die noch nicht zertifiziert ist, im Frühjahr 2027 in die Ryanair-Flotte aufgenommen werden soll. Ryanair erhöhte daher sein Passagierziel für das kommende Geschäftsjahr von 215 auf 216 Millionen.
Im dritten Quartal (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn nach Steuern sank dagegen unter anderem wegen gestiegener Kosten um 22 Prozent auf 115 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei eine Rückstellung von 85 Millionen Euro für eine Geldbuße der italienischen Wettbewerbsbehörde. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 90,2 Millionen gerechnet.
/nas/mne/jha/
DUBLIN (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28,33
|-0,63%