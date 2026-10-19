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Günstigere Kosten 19.10.2026 16:11:03

Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick

Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick

Ryanair will sein Flugangebot im Südwesten Deutschlands weiter ausbauen.

"Wir werden mehr Flugzeuge an den Standorten in der Region stationieren und zudem neue Routen aus dem Südwesten anfliegen", sagte Ryanairs Deutschland-Manager Marcel Meyer-Pouchain der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Tagen werde man Details zu den Plänen bekanntgeben.

Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands derzeit auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. Vor allem die auf Billigflieger ausgerichteten Flughäfen in Memmingen, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen böten deutlich günstigere Kostenbedingungen als die meisten anderen Standorte in Deutschland, so Meyer-Pouchain.

Anfang Oktober hatte Ryanair bereits angekündigt, die Kapazität am Flughafen Memmingen um zwölf Prozent auszuweiten und erstmals auch im Winter Friedrichshafen anzufliegen. In Karlsruhe/Baden-Baden sollen neue Strecken hinzukommen. Aus Bremen hingegen will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot.

In Dublin verliert die Ryanair-Aktie zeitweise 0,4 Prozent auf 22,69 Euro.

/mxx/DP/zb

STUTTGART (dpa-AFX)

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