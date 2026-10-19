Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Günstigere Kosten
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19.10.2026 16:11:03
Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick
Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands derzeit auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. Vor allem die auf Billigflieger ausgerichteten Flughäfen in Memmingen, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen böten deutlich günstigere Kostenbedingungen als die meisten anderen Standorte in Deutschland, so Meyer-Pouchain.
Anfang Oktober hatte Ryanair bereits angekündigt, die Kapazität am Flughafen Memmingen um zwölf Prozent auszuweiten und erstmals auch im Winter Friedrichshafen anzufliegen. In Karlsruhe/Baden-Baden sollen neue Strecken hinzukommen. Aus Bremen hingegen will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot.
In Dublin verliert die Ryanair-Aktie zeitweise 0,4 Prozent auf 22,69 Euro.
/mxx/DP/zb
STUTTGART (dpa-AFX)
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