Ryanair-Aktie schwächer: Ryanair kündigt neue Strecken für Flughafen Wien-Schwechat an

Die irische Diskont-Airline Ryanair hat heute vier neue Strecken für heuer am Flughafen Wien-Schwechat angekündigt.

Es betrifft die Destinationen Olbia, Rijeka, Split und Tirana. Insgesamt würden im Sommerflugplan 84 Strecken angeboten, die Iren rechnen mit einem Anstieg ihres Verkehrsaufkommen 2024 um 15 Prozent auf eine neue Rekordzahl von sieben Millionen Passagieren.

Den Ausbau der Destinationen hat heute Ryanair-Chef Michael O'Leary zu einem Rundumschlag genutzt. Während die "staatlich subventionierte AUA" in Wien kein nennenswertes Wachstum gegenüber den Zahlen vor Covid verzeichnet habe, habe sein Unternehmen im Vorjahr das Verkehrsaufkommen aus der Zeit vor Covid mehr als verdoppelt - von 2,7 auf 6 Millionen im Jahr 2023. "Ryanair bietet mehr Auswahl, mehr Wettbewerb und niedrigere Flugpreise. Im Vergleich dazu verlangt die staatlich subventionierte Lufthansa-Tochter AUA immer noch 500 Prozent höhere Flugpreise als Ryanair, liefert kein Wachstum, sondern nur eine minimale Erhöhung um 1 Prozent von 2019 bis 2023", so die irische Airline in einer Aussendung.

Im EURONEXT-Handel verliert die Ryanair-Aktie zeitweise 0,3 Prozent auf 20,11 Euro.

stf/cgh

(APA)