Ryanair-Aktie schwächer: Ryanair mit Einzelheiten zu erwartetem Verlust für vergangenes Geschäftsjahr

In den zwölf Monaten bis Ende März dürfte vor Sondereffekten ein Fehlbetrag von 350 bis 400 Millionen Euro angefallen sein, teilte das Unternehmen am Montag in Dublin mit. Zuletzt war das Management um Ryanair -Chef Michael O'Leary für das zweite pandemiegeprägte Geschäftsjahr von einem Minus zwischen 250 und 450 Millionen Euro ausgegangen.

Insgesamt zählte die Fluggesellschaft in den vergangenen zwölf Monaten nach eigenen Angaben rund 97 Millionen Passagiere. Das waren rund dreieinhalb Mal so viele wie nach dem coronabedingten Geschäftseinbruch ein Jahr zuvor, aber immer noch über ein Drittel weniger als die 149 Millionen im letzten Jahr vor der Pandemie. Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hatte die Erholung der Ticketnachfrage zum Winter hin wieder zurückgeworfen.

Ryanair-Papiere fallen im XETRA-Handel zeitweise um 1,99 Prozent auf 13,58 Euro ab.

