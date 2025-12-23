Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Unfaire Praktiken?
|
23.12.2025 12:57:40
Ryanair-Aktie sinkt: Italien straft Ryanair in Millionenhöhe ab
Eine Untersuchung habe ergeben, dass Ryanair Ende 2022 damit begonnen habe, Möglichkeiten zu prüfen, um sogenannte Travel Agencies zu behindern und von Buchungen auszusperren, schrieben die Wettbewerbshüter in einer Mitteilung. Ab April 2023 seien diese Maßnahmen durchgesetzt worden. Die Fluglinie habe dabei eine "erhebliche Marktmacht ausgenutzt".
Ryanair kündigt Einspruch an
Ryanair habe beispielsweise technisch verhindert, dass die eigenen Flüge durch Drittanbieter mit weiteren Flügen und Versicherungen kombiniert werden können. Im April 2025 habe Ryanair die Implementierung des Buchungssystems dann wieder ermöglicht, so dass bei "ordnungsgemäßer Umsetzung" wieder ein "wirksamer Wettbewerb" erlaubt werde.
Ryanair bezeichnete die Entscheidung als "bizarr" und nicht haltbar. Die Fluglinie beruft sich auf eine Mailänder Gerichtsentscheidung, die ihr Geschäftsmodell bestätigt haben soll. "Diese Entscheidung und die Geldbuße sind rechtlich nicht tragfähig", teilte das Unternehmen mit.
Im EURONEXT Handel in Dublin verliert die Ryanair-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 29,45 Euro.
ROM (dpa-AFX)
