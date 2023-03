Ryanair-Aktie tief im Minus: Ryanair fliegt im Sommer London, Palma und Alicante ab Klagenfurt an

Die London-Verbindung wird aus dem Winterflugplan weitergeführt. Dort gibt es aktuell auch noch Verbindungen nach Dublin, Manchester und Brüssel - diese sind auch für kommenden Winter buchbar, wobei es aber noch Adaptierungen im Flugplan geben könnte, wie Ryanair -Sprecher Andreas Gruber am Mittwoch vor Journalisten in Klagenfurt sagte.

Vor einem Jahr hatte Ryanair das Engagement am Flughafen Klagenfurt bekanntgegeben. Damals hatte es von der Fluglinie geheißen, man erwarte mit Winter 2022/23 sowie Sommer 2023 insgesamt 106.000 Passagiere. Mit dem ablaufenden Winterflugplan liege man dafür genau im Plan, erklärte Gruber am Mittwoch, man werde das Winterhalbjahr in Klagenfurt mit 41.000 Passagieren abschließen. Für das kommende Geschäftsjahr (April 2023 bis Ende März 2024, Anm.) erwarte man in Klagenfurt 131.000 Passagiere.

Dazu sollen nun eben die nun präsentierten Verbindungen beitragen: Palma mit drei wöchentlichen Verbindungen, sowie London und Alicante mit jeweils zwei. Mit der Erstsaison in Klagenfurt sei man aber jedenfalls zufrieden, wie Gruber sagte.

In Dublin fiel die Ryanair-Aktie letztlich um 4,04 Prozent auf 14,265 Euro.

pel/kre

(APA)