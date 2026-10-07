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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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Präsenzabbau 07.10.2026 16:11:00

Ryanair-Aktie tiefer: Fluggesellschaft zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab

Ryanair-Aktie tiefer: Fluggesellschaft zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab

Ryanair verkleinert seine Präsenz am Flughafen Wien weiter.

Wie die irische Billigfluglinie am Mittwoch mitteilte, werden im Winterflugplan nur noch 12 Flugzeuge in Wien stationiert sein. Im Sommer war Ryanair mit 14 und vergangenen Winter noch mit 16 Flugzeugen auf dem Wiener Airport vertreten. Mit dem Abzug der Flieger fallen 10 Strecken weg, auf 8 davon stand Ryanair in Konkurrenz zur Lufthansa-Tochter AUA. Gestrichen werden auch die London-Flüge ab Linz und Klagenfurt.

Ab Wien stellt Ryanair die Flüge nach Kopenhagen, Marseille, Tel Aviv, Dubrovnik, Niš, Salerno, Sevilla, Warschau, Lanzarote und Riga ein, wie der für Österreich zuständige Ryanair-Manager Andreas Gruber zur APA sagte. Verbunden damit ist auch ein Personalabbau. Laut Ryanair fallen pro Flugzeug 20 Stellen in Cockpit und Kabine weg. Ryanair-Chef Michael O'Leary begründete die Entscheidung mit den hohen Standortkosten in Österreich. Die Fluggesellschaft hatte in der Vergangenheit wiederholt die Abschaffung der Flugticketabgabe in Höhe von 12 Euro gefordert.

Ryanair hatte seit Herbst 2025 insgesamt fünf Boeing-Maschinen aus Wien abgezogen. An den 14 Airbus A320 der Tochterfirma Lauda Europe hielt Ryanair bisher fest. Ryanair und der Konkurrent Wizz Air waren 2018 nach der Insolvenz der Air-Berlin-Tochter Niki nach Wien gekommen und haben wie andere Billigairlines versucht, die Marktlücke zu füllen. Ryanair übernahm dazu die von Niki Lauda gegründete Niki-Nachfolgeairline Laudamotion. Die Folge war ein verlustreicher Kampf um Marktanteile, der Passagieren zeitweise sehr günstige Tickets beschert hatte. Mit dem Preiskampf ist es längst vorbei. Wizz Air kehrte Wien im Vorjahr ganz den Rücken.

Die Ryanair-Aktie verliert an der EURONEXT in Dublin zeitweise 1,16 Prozent auf 23,93 Euro.

pro/sag

ISIN IE00BYTBXV33 WEB http://www.ryanair.com https://www.laudamotion.com

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

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