Ryanair-Aktie zweistellig im Plus: Ryanair peilt wieder Milliardengewinn an

Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März dürfte der Überschuss 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro erreichen, teilte das irische Unternehmen am Freitag in Dublin mit. Derzeit rechnet das Management mit einem Ergebnis in der Mitte der Spanne. Zuletzt hatte Ryanair -Chef Michael O'Leary einen Gewinn von 800 bis 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt, nachdem das Ergebnis im Vorjahr auf 885 Millionen Euro eingebrochen war.

Die österreichische Ryanair-Tochter Lauda bekommt den Preiskampf im Passagiergeschäft allerdings weiter heftig zu spüren. Ihr Jahresverlust werde mit etwa 90 Millionen Euro mehr als zehn Millionen Euro höher ausfallen als bisher gedacht, räumte die Ryanair-Führung ein.

Im frühen Londoner Börsenhandel geht es für die Ryanair-Aktie 11,67 Prozent auf 16,86 Euro nach oben.

/stw/mis

DUBLIN (dpa-AFX)