Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
28.11.2025 17:42:58
Ryanair axes loyalty scheme after passengers took too many cheap flights
Marketing boss says Prime generated €6mn in fare discounts, costing the airline 'more money than it generates'
