Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
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24.11.2026 16:11:38
Ryanair-Chef rechnet mit BER ab: Flughafen mit leeren Hallen
BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Ryanair-Chef Michael O'Leary hat mit drastischen Worten mit dem Hauptstadtflughafen BER abgerechnet. "Der BER gleicht einem verdammten Luftfahrtmuseum", sagte O'Leary in Berlin. Der Flughafen sei ein weißer Elefant, also völlig nutzlos. "Wenn man durch das Terminal in Brandenburg geht, ist das wie in einem Museum." Es sei völlig leer. Der Flughafen sei ein "Paradebeispiel dafür, wie man einen Flughafen nicht führen sollte".
O'Leary stellte in Berlin einen Wachstumsplan für seine Billig-Fluggesellschaft in Deutschland vor. Voraussetzung sei aber, dass die Bundesregierung die Luftverkehrsteuer abschafft, die der Airline-Chef seit langem kritisiert. Zudem müssten hohe Standortgebühren reduziert werden, forderte O'Leary. Am BER seien die Flughafengebühren besonders hoch. Es sei einer der teuersten Flughäfen, die Ryanair anfliege.
Ryanair-Chef: Würden Angebot am BER ausbauen
Zum Winterflugplan hat Ryanair sein Angebot am BER deutlich reduziert und seine Basis abgezogen, fliegt den Flughafen aber weiter an. BER-Chefin Aletta von Massenbach hatte von einem "heftigen Schlag" gesprochen und ein Sparprogramm angekündigt.
O'Leary stellte nun in Aussicht, das Angebot wieder auszuweiten. "Sollte die Steuer abgeschafft werden und der Flughafen Berlin diese unsinnigen Preiserhöhungen rückgängig machen, würden wir wieder einen Standort in Berlin mit etwa zehn Flugzeugen eröffnen", sagte er. Ziel sei, dass man die Basis auf etwa 15 Flugzeuge ausbaue und das Passagieraufkommen in Berlin von vier auf acht Millionen verdoppele./mh/DP/stk
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