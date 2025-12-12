Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
12.12.2025 22:00:06
Ryanair chief O’Leary plans to hand over to ‘nicer’ successor by 2035
Outspoken boss says he does not ‘want to hang around till 96 like Buffett’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!