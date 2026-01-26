Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
26.01.2026 16:26:45
Ryanair fares to rise as passenger numbers forecast to surge
The airline says it expects fares to increase by up to 9% as passenger numbers grow this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
