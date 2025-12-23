Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
23.12.2025 11:42:10
Ryanair fined €256mn in Italy for ‘abusive strategy’ against online travel agents
Airline plans to appeal ‘bizarre’ and ‘unsound’ rulingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!