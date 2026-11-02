Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
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02.11.2026 17:08:38
Ryanair fliegt von Saarbrücken künftig auch nach Málaga
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die irische Billigfluglinie Ryanair baut ihr Angebot vom Flughafen Saarbrücken aus: Ab Ende März 2027 fliegt die Airline zweimal pro Woche auch nach Málaga in Südspanien, wie der Flughafen in Saarbrücken mitteilte. Die Flüge seien bereits buchbar.
Ryanair hebt seit Ende März dieses Jahres (Sommerflugplan) in Saarbrücken ab: Bisher werden Alicante an der Costa Blanca in Spanien sowie Trapani auf Sizilien und Lamezia Terme in Kalabrien in Italien angeflogen. Alicante werde aufgrund der hohen Nachfrage aktuell auch über Winter angeflogen, hieß es.
"Mit den Flügen an die Costa del Sol (Málaga) verbessert sich das Angebot für unsere Passagiere um eine weitere beliebte Urlaubsregion", teilte Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafens Saarbrücken, mit. Gerade die Nachfrage nach spanischen Zielen sei in letzter Zeit stetig gewachsen.
Ryanair setze weiterhin "auf effiziente Regionalflughäfen wie Saarbrücken", teilte Ryanairs Deutschland-Manager Marcel Pouchain Meyer mit. "Um das Wachstum des Luftverkehrs in Deutschland zu fördern, fordern wir die Bundesregierung weiterhin auf, die Luftverkehrsteuer vollständig abzuschaffen und die Standortkosten zu halbieren."
2025 zählte der Flughafen Saarbrücken nach eigenen Angaben insgesamt rund 311.000 Passagiere./rtt/DP/zb
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