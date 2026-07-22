|
22.07.2026 06:31:29
Ryanair gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ryanair ließ sich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ryanair die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ryanair 5,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,03 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.