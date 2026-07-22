Ryanair gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ryanair ließ sich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ryanair die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ryanair 5,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,03 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at