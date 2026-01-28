Ryanair hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ryanair hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,16 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,196 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,75 Milliarden USD ausgegangen.

