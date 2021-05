Ryanair hofft nach Milliardenverlust auf ein Geschäftsjahr ohne Miese - Tourismus-Aktien gefragt

Unter dem Strich stand für die zwölf Monate bis Ende März ein Minus von gut einer Milliarde Euro nach einem Gewinn von 649 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Dublin mitteilte. Rechnet man eine Sonderbelastung wegen letztlich wertloser Treibstoffpreis-Sicherungsgeschäfte heraus, lag das Minus bei 815 Millionen Euro und damit innerhalb der jüngst verbesserten Prognose der Konzernführung.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2022 glaubt das Management um Ryanair-Chef Michael O'Leary an ein Ergebnis nahe der Gewinnschwelle, wagt wegen der Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie aber keine konkrete Prognose. Die Erwartungen basierten auf der Annahme, dass die Impfkampagnen erfolgreich sind und die Regierungen in Europa die Reisebeschränkungen rechtzeitig vor der wichtigen Sommersaison ab Juli aufheben, hieß es. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Ryanair ein Passagieraufkommen am unteren Ende der ausgegebenen Zielspanne von 80 bis 120 Millionen Fluggästen. Im laufenden ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni dürften es lediglich 5 bis 6 Millionen werden.

Tourismus-Aktien gefragt - Ryanair glaubt an Jahr ohne Miese

Der vielerorts wieder anlaufende Tourismus ermutigt die Anleger am Montag weiter zum Zugreifen in der Reisebranche. Die Aktien von Fraport, TUI und Lufthansa rücken auf der Handelsplattform XETRA zeitweise vor - trotz der Position der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die sich in einem Interview für eine Abschaffung von Kurzstreckenflügen und gegen billige Ticketpreise positionierte.

Die fortschreitenden Impfkampagnen in Europa machen der Branche weiter Hoffnung: Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca öffnen nach dem harten Winter mit einer heftigen Pandemiewelle und zahlreichen Einschränkungen immer mehr Hotels. Auch Ryanair glaubt offensichtlich an eine Belebung: Nach einem Milliardenverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr hofft der Billigflieger im aktuellen Geschäftsjahr an ein Ergebnis nahe der Gewinnschwelle. Die Papiere des Billigfliegers schießen in London daraufhin um 2,79 Prozent nach oben auf 17,11 Euro.

