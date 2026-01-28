Ryanair informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryanair präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryanair noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ryanair mit einem Umsatz von insgesamt 3,21 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,62 Prozent gesteigert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,19 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at