Ryanair informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryanair hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Ryanair einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Ryanair im vergangenen Quartal 5,70 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ryanair 5,48 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at