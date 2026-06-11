Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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11.06.2026 08:40:39
Ryanair investigated over charging parents to sit with children
The UK's competition regulator is investigating the airline over charges it imposes on parents to sit next to their child.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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