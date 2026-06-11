Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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11.06.2026 08:40:39

Ryanair investigated over charging parents to sit with children

The UK's competition regulator is investigating the airline over charges it imposes on parents to sit next to their child.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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