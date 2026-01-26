Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
26.01.2026 19:13:43
Ryanair is the rare airline that can afford to stay cheap
While most carriers are moving upmarket, Michael O’Leary is burnishing his penny-pinching credentialsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
