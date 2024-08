Ryanair ist nicht an ITA-Start- und Landerechten interessiert

MAILAND (Dow Jones)--Ryanair ist Airline-CEO Eddie Wilson zufolge "nicht an den ITA-Slots in Italien interessiert", die die italienische Fluggesellschaft ITA im Zuge ihrer Übernahme durch Lufthansa aus EU-Wettbewerbsgründen aufgeben muss. Dies sagte Wilson der italienischen Zeitung La Stampa in einem Interview.

Zum Beispiel sei Ryanair nicht an Start- und Landerechten am Flughafen Mailand-Linate interessiert, die dadurch frei werden könnten. "Es gibt Slots, die für uns interessant sein könnten", sagte Wilson. Aber Ryanair werde nicht nach Linate gehen, "da es dort Beschränkungen gibt, weil sie nicht zu den richtigen Zeiten liegen oder weil sie zu teuer sind". Mailand-Linate sei "gesättigt", und Ryanair wäre nicht interessiert, weil die Fluglinie bereits in Bergamo sehr präsent sei und am Flughafen Mailand-Malpensa wachse.

Ryanair-Wettbewerber Easyjet hat RaiNews zufolge Interesse bekundet, ihr Angebot am Mailänder Stadtflughafen auszubauen, sobald ITA und Lufthansa sich geeinigt haben. Dies werde jedoch nicht vor dem nächsten Winterflugplan geschehen.

Ryanair will in Italien Wilson zufolge "neue Standorte in Ancona und Salerno eröffnen".

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2024 06:03 ET (10:03 GMT)