Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ryanair hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,56 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 6,40 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at