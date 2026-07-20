Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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20.07.2026 09:26:56
Ryanair profits drop as Iran war puts off passengers and lifts fuel costs
The Irish airline.has also cut fares after customers were reluctant to fly as the Iran war continuedWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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