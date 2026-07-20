Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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20.07.2026 08:22:02
Ryanair profits fall 34% as Middle East war hits ticket and fuel prices
Budget carrier declines to issue full-year guidance and warns it is ‘heavily dependent’ on late bookingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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