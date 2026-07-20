Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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20.07.2026 09:12:17
Ryanair quarterly profit slumps by a third on lower fares, higher fuel costs
It reported after-tax profit of 538 million euros (US$616 million) for its fiscal first quarter through June 30Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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