Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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02.11.2026 09:06:10
Ryanair says it may freeze workers' pay and raise airfares
The airline says fuel prices may rise by €2bn in 2028 unless there is an end to the US-Israel war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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