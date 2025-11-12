Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
12.11.2025 11:47:47
Ryanair scraps printed boarding passes to go fully digital
The airline is only accepting digital boarding passes from Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
