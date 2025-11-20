Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Verlagerung
|
20.11.2025 16:08:00
Ryanair setzt Abzug von fünf Boeing-Fliegern aus Wien um - Aktien leichter
Die fünf Boeing-Flugzeuge der Wiener Malta-Air-Basis sollen auf andere Flughäfen aufgeteilt werden. Betroffene Mitarbeiter der Malta Air Crew Wien machten diese Woche in einem Schreiben darauf aufmerksam, dass sie und ihre Familien vor einem Umzug ins Ausland oder einer Kündigung stünden. Ryanair will vor allem in Spanien und Italien sowie in Osteuropa stärker wachsen.
Wachstum in Bratislava
Für die slowakische Hauptstadt Bratislava gibt es ebenfalls Pläne, die Präsenz auszubauen. Ryanair betreibt dort seit 20 Jahren eine Basis und versuchte anfangs, den dortigen Flughafen als "Vienna East" zu vermarkten. Nach der Pleite von Air Berlin und Niki 2017 kam Ryanair durch die Übernahme des Niki-Nachfolgers Laudamotion selbst nach Wien.
Für den Abzug der fünf Flieger aus Wien machte Ryanair die Bundesregierung verantwortlich, die an der Flugticketsteuer festhält. Zuletzt hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) als "hoffnungslos" und "schläfrig" bezeichnet, weil sie seinen Forderungen nach niedrigeren Gebühren und Steuern nicht nachgekommen sind.
Ryanair und dessen langjähriger Chef O'Leary sind bekannt dafür, Kommunen und Flughafenbetreiber unter Druck zu setzen, um niedrigere Kosten oder gar Subventionen zu erwirken. Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger unterstützt zwar Ryanairs Ruf nach Abschaffung oder Senkung der Flugticketabgabe, meinte aber, er würde als Flughafen-Chef etwas falsch machen, wenn O'Leary zufrieden wäre.
Während Ryanair-Aktien in Dublin zeitweise marginale 0,49 Prozent abgeben auf 26,34 Euro, verlieren Boeing-Papiere im NYSE-Handel um 0,20 Prozent auf 185,34 US-Dollar.
pro
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ryanair-Aktie mit Rekordhoch: Mehr Passagiere erwartet (dpa-AFX)
|
03.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen (dpa-AFX)
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Austrian-Chefin fordert Perspektive für Luftfahrtstandort Österreich (APA)
|
29.10.25
|Ryanair-Aktie: Ryanair zieht weitere Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
29.10.25
|Ryanair kürzt Wien-Angebot - Hanke: Keine Streichung der Flugabgabe (APA)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryanairmehr Analysen
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|26,34
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.