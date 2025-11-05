Ryanair stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ryanair hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,07 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,48 Milliarden EUR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,53 EUR sowie einem Umsatz von 5,45 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at