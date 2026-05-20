Ryanair stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ryanair lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,51 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,06 EUR, nach 1,46 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,95 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 15,54 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at