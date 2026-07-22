|
22.07.2026 06:31:29
Ryanair stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ryanair hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Ryanair im vergangenen Quartal 4,38 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ryanair 4,34 Milliarden EUR umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,511 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,41 Milliarden EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.