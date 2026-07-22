Ryanair stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ryanair hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ryanair im vergangenen Quartal 4,38 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ryanair 4,34 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,511 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,41 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at