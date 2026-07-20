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20.07.2026 19:17:31
Ryanair Stock Falls 5% As Q1 Profit Drops
(RTTNews) - Ryanair Holdings plc (RYAAY) shares fell $3.44, or 5.50 percent, to $59.13 on Monday after the low-cost airline reported a 34 percent decline in first-quarter profit despite a slight increase in revenue.
The stock opened at $60.75 and traded between $58.65 and $61.31 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $53.14 to $74.24. Trading volume reached 1.27 million shares, compared with an average daily volume of 1.50 million shares.
Profit for the quarter fell to EUR 537.7 million, or EUR 0.5164 per share, from EUR 819.9 million, or EUR 0.7717 per share, a year earlier. Total operating revenue increased 1 percent to EUR 4.384 billion from EUR 4.338 billion, as a 5 percent rise in ancillary revenue offset a 1 percent decline in scheduled revenue. Operating profit declined 37 percent to EUR 575.4 million from EUR 913.3 million, while profit before tax dropped to EUR 592.9 million from EUR 930.2 million.
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