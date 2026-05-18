Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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18.05.2026 08:58:57
Ryanair suspends guidance after surge in jet fuel price
Carrier confirms new contract negotiations with chief Michael O’Leary after annual profits rise by a thirdWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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