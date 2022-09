Ryanair will "grünen" Kraftstoff von OMV erwerben

Die irische Billigairline Ryanair will künftig nachhaltigen Kraftstoff, auch Sustainable Aviation Fuel" (SAF) genannt, von der heimischen OMV kaufen. Die Unternehmen haben eine Absichtserklärung für die Lieferung von 160.000 Tonnen SAF in den kommenden acht Jahren unterschrieben, teilten die Firmen am Mittwoch mit. Laut der Airline würde das eine Einsparung an CO2-Emissionen von 400.000 Tonnen bringen.

Am gestrigen Dienstag hatte bereits die AUA-Mutter Lufthansa eine ähnliche Vereinbarung mit der OMV bekanntgegeben.

bel/sag

ISIN IE00BYTBXV33 AT0000743059 WEB http://www.ryanair.com http://www.omv.com