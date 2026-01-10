Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
10.01.2026 16:18:34
RYBREVANT® (amivantamab-vmjw) longer-term results show promising and durable responses in difficult-to-treat colorectal cancer
Over 70 percent of patients in the first-line subgroup responded to amivantamab plus chemotherapy with most responses lasting beyond 16 months Notable responses were also seen in patients with liver metastases, who often face poorer outcomes with this diseaseWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
