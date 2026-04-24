Ryde Group Aktie
WKN DE: A3E1JW / ISIN: KYG7733R1020
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24.04.2026 15:03:59
Ryde Group FY25 Loss Narrows On Revenue Growth
(RTTNews) - Ryde Group Ltd (RYDE), a Singapore-based ride-hailing and carpooling company, reported Friday a narrower net loss for its fiscal 2025 compared to prior year, as revenues increased.
For the full year, net loss narrowed to S$17.79 million or S$0.40 per share from loss of S$18.45 million or S$0.87 per share last year
In US dollars, net loss was $13.83 million or $0.31 per share.
Adjusted EBITDA loss shrunk to S$5.76 million or $4.48 million from S$7.69 million in the prior year.
Yearly revenue came in at S$12.51 million or $9.73 million, compared to S$8.95 million a year earlier.
In pre-market activity on the NYSE, Ryde shares were gaining around 1.74 percent, at $1.4752, after closing Thursday's regular trading 0.68 percent higher.
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