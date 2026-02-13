Ryder System: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ryder System präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,44 Prozent auf 3,18 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,19 Milliarden USD geschätzt worden war.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 11,94 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ryder System ein Gewinn pro Aktie von 11,06 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,67 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ryder System einen Umsatz von 12,64 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 12,87 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 12,37 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at