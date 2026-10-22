Ryder System Aktie
WKN: 855369 / ISIN: US7835491082
|
22.10.2026 13:11:24
Ryder System Inc. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Ryder System Inc. (R) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $162 million, or $4.15 per share. This compares with $138 million, or $3.32 per share, last year.
Excluding items, Ryder System Inc. reported adjusted earnings of $169 million or $4.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $3.433 billion from $3.171 billion last year.
Ryder System Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $162 Mln. vs. $138 Mln. last year. -EPS: $4.15 vs. $3.32 last year. -Revenue: $3.433 Bln vs. $3.171 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.45 Full year EPS guidance: $ 14.85 To $ 15.05 Full year revenue guidance: 5 %
Non-GAAP Values are from continuing operations
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryder System Inc.
|
21.10.26
|Ausblick: Ryder System stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Ryder System legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Ryder System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Ryder System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ryder System Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryder System Inc.
|240,00
|12,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.