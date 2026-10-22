Ryder System Inc. Reveals Advance In Q3 Income

(RTTNews) - Ryder System Inc. (R) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $162 million, or $4.15 per share. This compares with $138 million, or $3.32 per share, last year.

Excluding items, Ryder System Inc. reported adjusted earnings of $169 million or $4.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.3% to $3.433 billion from $3.171 billion last year.

Ryder System Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $162 Mln. vs. $138 Mln. last year. -EPS: $4.15 vs. $3.32 last year. -Revenue: $3.433 Bln vs. $3.171 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.45 Full year EPS guidance: $ 14.85 To $ 15.05 Full year revenue guidance: 5 %

Non-GAAP Values are from continuing operations