Ryder System Aktie
WKN: 855369 / ISIN: US7835491082
|
11.02.2026 17:15:40
Ryder System Stock Climbs 6% Despite Lower Profit In Q4
(RTTNews) - Shares of Ryder System, Inc. (R) are moving up about 6 percent on Wednesday morning trading despite a decline in its fourth quarter earnings, which came in at $133 million, or $3.25 per share, compared with $135 million, or $3.12 per share, last year.
The company's shares are currently trading at $226.12 on the New York Stock Exchange, up 6.56 percent. The stock opened at $204.51 and has climbed as high as $230.38 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $125.54 to $230.38.
The company's revenue for the period fell 0.4% to $3.175 billion from $3.189 billion last year.
Nachrichten zu Ryder System Inc.
|
22.10.25
|Ausblick: Ryder System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ryder System Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryder System Inc.
|179,00
|-1,10%
