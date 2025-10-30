|
Ryerson gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ryerson hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Ryerson vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD in den Büchern standen.
