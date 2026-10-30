Ryerson öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ryerson ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ryerson die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,460 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ryerson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,18 Milliarden USD im Vergleich zu 1,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at