Ryerson: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ryerson hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at