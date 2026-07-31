Ryerson: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ryerson hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Ryerson im vergangenen Quartal 2,01 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ryerson 1,17 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at