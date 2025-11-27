|
27.11.2025 06:57:46
Ryman Healthcare Slid To Loss In H1
(RTTNews) - Ryman Healthcare Ltd. (RYM.NZ), a retirement village and rest home operator, on Thursday reported loss in the first half compared with the previous year.
For the half of the year ended September 30, loss came in at NZ$49.65 million compared with profit of NZ$58.99 million in the previous year.
Loss per share were 4.4 cents versus earnings per share of 11.8 cents last year.
Revenue increased to NZ$413.78 million from NZ$366.26 million in the previous year.
Ryman Healthcare closed trading 2.0979% higher at NZ$2.9200 on the New Zealand Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!