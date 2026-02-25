Ryman Hospitality Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ryman Hospitality Properties hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 USD, nach 1,13 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 737,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ryman Hospitality Properties 647,6 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,38 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,58 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at