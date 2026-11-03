Ryman Hospitality Properties Aktie
WKN DE: A1J5LB / ISIN: US78377T1079
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03.11.2026 03:58:26
Ryman Hospitality Properties, Inc. Reveals Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $40.21 million, or $0.58 per share. This compares with $34.89 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.7% to $655.80 million from $592.46 million last year.
Ryman Hospitality Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.21 Mln. vs. $34.89 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.53 last year. -Revenue: $655.80 Mln vs. $592.46 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.06 To $ 4.09
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