Ryman Hospitality Properties legte Quartalsergebnis vor

Ryman Hospitality Properties hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ryman Hospitality Properties 0,940 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 592,5 Millionen USD – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryman Hospitality Properties 550,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at