|
05.11.2025 06:31:28
Ryman Hospitality Properties legte Quartalsergebnis vor
Ryman Hospitality Properties hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ryman Hospitality Properties 0,940 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 592,5 Millionen USD – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryman Hospitality Properties 550,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!