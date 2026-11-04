Ryman Hospitality Properties vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ryman Hospitality Properties veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ryman Hospitality Properties 0,530 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 655,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 592,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at